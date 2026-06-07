«Зашивали»: отец рассказал о состоянии сына после нападения оленя в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Инцидент произошел 6 июня в деревне Веретьево.

Десятилетний мальчик, на которого в контактном зоопарке Московской области напал олень, получил легкий вред здоровью. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал отец пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел в деревне Веретьево 6 июня. Мальчик хотел покормить оленей и подошел к животным. Внезапно один из них проявил агрессию и напал на ребенка, повалив его на землю.

По словам отца пострадавшего мальчика Кирилла, после случившегося семья отправилась в клинику доктора Рошаля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

«Был нанесен легкий вред здоровью. Его в этот же день из Рошаля отпустили. <…> Сотрясения вроде бы нет, иначе домой бы не отпустили. Травмы, конечно, есть. Зашивали», — сказал мужчина.

Он также опроверг информацию о госпитализации. Кроме того, мужчина ничего не сказал о других травмах ребенка. Речь про черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Ранее в СМИ распространились новости, что ребенок серьезно пострадал.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru генеральный директор контактного зоопарка «Веретьево» Олег Шишанов пообещал разобраться в ситуации.

«Все хорошо. Ничего вроде там страшного не произошло. <…> Я сейчас нахожусь в другой стране. Приеду и разберусь», — сказал Олег Шишанов.

Ранее в японском городе Окутама медведь напал на гражданина России во время восхождения на гору Муцуиси. Пострадавшему около 30 лет. В результате нападения он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение на вертолете.

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