Движение через КПП «Джанкой» из Крыма в Херсонскую область временно перекрыто
Фото: MAX/Владимир Сальдо
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Мост поврежден ночной атакой беспилотников ВСУ.
Движение через пункт пропуска «Джанкой» из Крыма в Херсонскую область временно перекрыто. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. Из-за этого закрыли пункт пропуска „Джанкой“ на админгранице с Крымом», — заявил глава региона в своем канале в МАКС.
Транспортный поток перенаправлен в сторону пунктов пропуска «Армянск» и «Перекоп». На месте повреждений моста работают профильные службы.
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ряд южных регионов России беспилотниками. Так, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении налета БПЛА в Миллеровском районе.
Кроме того, в Сочи упавшие фрагменты дронов повредили маршрутный автобус. Также в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Октябрьский Белгородского округа 12-летняя девочка получила ранения.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент РФ Владимир Путин заявил в феврале 2022 года. ВСУ обстреливают приграничные регионы из ракетных систем и наносят удары беспилотниками.
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