Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В стране определят состав Национального собрания девятого созыва.

В Армении открылись участки для голосования на парламентских выборах. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени. К работе приступили больше 2000 избирательных участков.

В воскресенье, 7 июня, в стране определят состав Национального собрания девятого созыва. В выборах участвуют 18 политических сил, включая партию «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, как сотрудник полиции открывает дверь одного из избирательных участков, а затем внутрь входят люди: мужчины и женщины. Некоторые из них заранее пришли к участку и ждали его открытия.

Ранее политолог и экономист Грант Микаэлян рассказал об обстановке в Армении перед выборами. По его словам, ситуация напряженная. Во многом, как объяснил эксперт, это связано с тем, что в выборы активно вмешиваются третьи стороны — США, Европейский Союз (ЕС) и Турция.

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