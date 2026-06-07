Подготовка к возможному вторжению: Куба раздает оружие гражданам

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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В Гаване уже ведутся обсуждения планов действий на случай чрезвычайной ситуации.

Куба начала раздавать оружие местным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению США. Эти меры, как сообщило издание Versión Final, связаны с увеличением американского военного присутствия в регионе и усиливающимися провокациями со стороны Вашингтона.

Как сообщил корреспондент телеканала CNN Патрик Оппман, в Гаване уже ведутся обсуждения планов действий на случай чрезвычайной ситуации. В государственных учреждениях и организациях активно прорабатываются сценарии, которые могут возникнуть в результате военного конфликта.

До этого, 5 июня, президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон намерен сменить действующий государственный строй на Кубе, назвав текущий режим «очень жестким и неприятным».

Это заявление было сделано во время общения с журналистами в Белом доме, где Трамп подчеркнул, что у США есть «очень хорошие планы» в отношении Кубы. Он отметил, что, после завершения конфликта с Ираном, Вашингтон займется Гаваной, добавив, что предпочитает решать проблемы поочередно.

Трамп также упомянул о желании помочь жителям Кубы, что, по его словам, является одной из целей американской политики.

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