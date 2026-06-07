Пар из макушек и детектор лжи: звезды на фиолетовой дорожке Премии МУЗ-ТВ

Солнцепек стал настоящей проверкой на вшивость светских крох: кто скрывал глаза очками, а кто вставал в тень, чтобы честно поговорить…

Да, дела! Мы и подумать не могли, что погодка в этот день устроит настоящую ревизию среди душ наших любимейших звездочек. Так, нашлись и те, чьи сердца пора принудительно сдавать в химчистку, а были и те, кто очень порадовал своей чистотой.

Лариса Долина, вот, не снимая черных очков сказала нашему журналисту:

«Глаза никогда не врут. По ним все видно…»

Был ли это намек, что она не хочет показывать свои — мало понятно, но суть мы уловили. А солнце в этом очень помогло.

И на Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение не было никакой возможности скрыть свое нутро — жесты и глаза оказались предателями собственного нутра. И нам было понятно, почему Туриченко был готов к долгому разговору в тенечке, а Петр и Агата Дранга сильно спешили из-за жары…

С кем встречается Лепс, почему Лариса Долина Добрая, будет ли муж Дины Авериной на родах, как Asti и Севиль начали копировать друг друга — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.