Культура 75
Пар из макушек и детектор лжи: звезды на фиолетовой дорожке Премии МУЗ-ТВ
Солнцепек стал настоящей проверкой на вшивость светских крох: кто скрывал глаза очками, а кто вставал в тень, чтобы честно поговорить…
Да, дела! Мы и подумать не могли, что погодка в этот день устроит настоящую ревизию среди душ наших любимейших звездочек. Так, нашлись и те, чьи сердца пора принудительно сдавать в химчистку, а были и те, кто очень порадовал своей чистотой.
Лариса Долина, вот, не снимая черных очков сказала нашему журналисту:
«Глаза никогда не врут. По ним все видно…»
Был ли это намек, что она не хочет показывать свои — мало понятно, но суть мы уловили. А солнце в этом очень помогло.
И на Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение не было никакой возможности скрыть свое нутро — жесты и глаза оказались предателями собственного нутра. И нам было понятно, почему Туриченко был готов к долгому разговору в тенечке, а Петр и Агата Дранга сильно спешили из-за жары…
С кем встречается Лепс, почему Лариса Долина Добрая, будет ли муж Дины Авериной на родах, как Asti и Севиль начали копировать друг друга — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.
Навсегда номер один! Дима Билан все же оставляет желание желать себя в тихих сердцах одиноких фанаток… Почему все же? А, вот, он недавно и признался журналистами в том, чтобы его не искали среди холостых. Мол, любим он и любит… Прощать ли за такое самого завидного холостяка? Понять ли?
1/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Господи! Добрейшая, лучшая и любимейшая женщина планеты Земля! Лолита! И года ей к лицу, и роза на погоне, и не пить, и пить… Как можно быть такой богиней, даже в спущенных джинсах и сером пиджаке, а? Объяснит кто-то?
2/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Внимание! Следующее фото вас удивит! Миловидная Анечка Asti, которую с недавних пор стали путать с Севиль — выбрала межгалактический цвет платья! Да и фасон тоже откуда-то из космоса… Казалось бы, тут она точно будет той Asti, которую сплагиатить никто не в силах…
3/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А певица Севиль подключилась к тем же антеннам и тоже выбрала космический цвет и фасон для наряда! Вот такие вот сестрички кармические эти Севиль и Asti, хоть и не общаются…
4/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
За порцию неожиданных новостей отвечала сегодня гимнастка Дина Аверина. Она созналась, что в конце лета уже станет матерью, а ее супруг Дмитрий Соловьев будет принимать участие в родах. Пум пум пум!
5/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Вадим Самойлов наше все! Мужчина широкого кругозора, плеча, ума и шага. Обратите внимание, что певец всегда встает в позу буквы «Л»… Чтобы это не значило, такой мужик всегда надежен!
6/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Наша? Наша! Страшно, тут что-то писать. Ларисочка, вот именно не Лариса, а Ларисонька Долина сейчас как цветочек с каждым днем все добреет и добреет! Во что же это выльется. Или все же просто жестокий урок усвоен?
7/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Полина Гагарина в цвете страсти и бурных ночей весь вечер размахивала парящими платьями — пускала в глаза чернила каракатицы… А на деле то Полина проворачивала великую схему побега от вопросов! Или воздух разгоняла, как сейчас модно!
8/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Чувствуете пустоту и одиночество от этого кадра? Григорий Лепс признался, что носит их в сердце. Нет ни Авроры, ни даже бывшей супруги Анечки! Свободен он, как заявил сам певец!
9/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко