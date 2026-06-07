Впитываем лучи солнца: какая погода будет в Москве и Подмосковье 7 июня

В Москве 7 июня ожидается облачность и до плюс 28 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ночью столбики термометров покажут не выше десяти градусов.

В воскресенье, 7 июня, москвичи и гости столицы встретят погоду с незначительной облачностью и без дождей. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве воздух прогреется до 26–28 градусов выше нуля, а к ночи температура снизится до скромных плюс восьми градусов.

В Московской области дневные показатели ожидаются в пределах 24–29 градусов, тогда как ночью термометры могут опуститься до плюс пяти градусов.

Синоптики прогнозируют слабый ветер, а атмосферное давление останется на комфортном уровне — оно составит 752-753 миллиметров ртутного столба.

Как ранее писал 5-tv.ru, с середины недели, начиная с 10 июня, в Москву вернется сильная жара до плюс 30 градусов. В четверг, 11 июня, возможен подъем температуры до плюс 32 градусов. При этом погода будет нестабильной: ожидается чередование облачности и прояснений, а также кратковременные дожди.

Такая погода — отличная возможность организовать велопрогулку по Москве, например, от станции МЦД «Щукинская» вдоль Москвы‑реки и канала имени Москвы или же от станции МЦК «Белокаменная» через «Лосиный Остров».

Кроме того, спастись от жары поможет пляжный отдых, который в столице традиционно длится с 1 июня по 1 сентября (с 09:00 до 21:00).

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