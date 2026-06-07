Ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Также повреждения получил автомобиль, в нескольких частных домах разбиты окна, пострадали фасады и заборы.

В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног. Ее экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу.

Как отметили в региональном оперштабе, также пострадал автомобиль, в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Хостинском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников ВСУ на проезжую часть взрывной волной выбило стекла маршрутного автобуса. В автобусе находились 15 человек, пострадавших нет.

Днем ранее, 6 июня, два человека получили легкие осколочные ранения в результате атаки украинских дронов на Севастополь. В ходе отражения удара российские силы ПВО поразили восемь воздушных целей над акваторией и территорией Севастополя.

В тот же день женщина и двое малолетних детей получили ранения в результате атаки FPV-дронов ВСУ на село Чубковичи в Брянской области.

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