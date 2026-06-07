«Для меня это просто дичь»: Митя Фомин прокомментировал новый нос Киркорова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Исполнитель считает себя красавцем, которому не нужны улучшающие и омолаживающие операции.

Певец, актер и телеведущий Митя Фомин не готов поддержать тренд на миниатюрный носик, как его коллега, народный артист России Филипп Киркоров. Пока одного после предполагаемой ринопластики сравнивают с поп-королем Майклом Джексоном, второй гордится своей натуральной красотой и отказывается даже от подтяжки кожи.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru 52-летний Фомин узнал, что Филипп Бедросович почти уговорил свою протеже Маргариту Овсянникову «подрезать» нос. И заявил, что он категорически против вмешательств. Исполнитель уверен, что хирургическое вмешательство должно проводиться исключительно по медицинским показаниям. Если кому-то необходимо себя менять — пожалуйста, но сам артист не готов тратить время на пластику.

«Мне кажется, это чудовищно, потому что у меня такой возможности нет. Деньги, может быть, и есть. И выстроились бы клиники в очередь, чтобы сделать мне нос, пришить ухо, еще что-то. Но дело в том, что я, слава богу, благодаря маме и папе в этом не нуждаюсь. Я бы не хотел вообще в принципе думать о том, что пластика каким-то образом маячит в ближайшем обозримом будущем», — сказал певец.

По словам Фомина, многие его старшие коллеги ложатся под нож, чтобы вернуть молодость. Для публичных людей особенно важна внешность, их ежедневно оценивают и судят зрители. Кроме того, подчеркнул музыкант, пластикой сегодня никого не удивишь. Это спектр относительно доступных услуг и практически норма жизни современного человека. Но сам Фомин предпочитает довольствоваться тем, что дала природа.

«Чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос… Никогда в жизни ничего делать не буду. Для меня это просто дичь. Просто дичь!» — заключил он, еще раз напомнив, что ни один скальпель его прекрасных черт не исправлял.

Ранее в интервью 5-tv.ru народная артистка России Лариса Долина выступила против пластических операций на лице. Певица считает, что подчеркнуть красоту может и хороший визажист.

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