Фото, видео: www.globallookpress.com/Elisa Schu; 5-tv.ru

100 миллионов потерь и серые налоги? Что скрывалось за «бесплатными» путешествиями.

Стойкое ощущение дежавю всегда добавляет подозрительности — западные спецслужбы шпионят через технику компании Apple. Это новость от 1 июня 2023 года, и она же слово в слово повторилась 2 июня 2026-го. С небольшими корректировками.

Летом 2023 года зараженными оказались iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского», крупнейшей российской компании по кибербезопасности. На телефоны приходили сообщения в iMessage — это такой мессенджер исключительно для продукции Apple. Так вот это «тайное послание» даже не отображалось в переписке. Но оно запускало шпионскую программу. И та скачивала информацию с зараженного iPhone, подслушивала, подглядывала. Корпорация Apple после скандала тогда вроде даже пошла на встречу и выпустила обновление, которое «закрыло» доступ к таким «шпионским» уязвимостям.

Тогда же в Кремле, в ряде министерств и госкорпораций от iPhone начали избавляться. И вот проходит три года, и сюжет повторяется.

Та же схема — «невидимое» сообщение в мессенджере запускает шпионскую деятельность. Но есть отличия — под ударом сразу оказались уже высокопоставленные чиновники, которым, по данным «Известий», iPhone «дарили».

Схема с «троянским конем», которому, как известно, в зубы не смотрят, действует не одну сотню лет. И даже бог с ними, с гомеровскими временами, последняя история с пейджерами в Ливане, которые не то что следили — убивали своих хозяев, тоже никого ничему не научила. И вряд ли научит, раз подобная схема повторяется с завидной регулярностью.

Так, российская блогосфера переполошилась из-за действий некой Хатуны Аташян, которая обещала организовать поездки в шикарные отели с огромными скидками в обмен на рекламу. Но обманула. Возбуждено уголовное дело.

Но самое интересное — то, насколько в принципе эта схема распространена у блогеров: услуга в обмен на рекламу. Вообще-то это не совсем законно. С «подарков» тоже надо платить налоги, как с любого другого дохода. И суммы там приличные. Как вы понимаете, блогеры этого не делают. Корреспондент «Известий» Павел Проломов изучил вопрос.

Жизнь по бартеру. Дружеский совет или продажная реклама. Не платить налоги: норм или стрем?

Серый мир нативной рекламы в запрещенных сетях обычно работает в пользу блогера. Но в этот раз они сами стали жертвами в собственной игре.

- Около 70 пострадавших. Десятки миллионов рублей. Одна схема.

Мария Гоголь. 22 года. Уже хочет BMW и любит Мальдивы. Уверяет, что ее жестоко обманула некая Хатуна Аташян. Втерлась в доверие — предложила за рекламу бесплатно отдохнуть на райском острове. Заплатить надо было только за друзей или родственников — ну не будет же она одна гулять по белоснежному песку. И первое путешествие правда состоялось. А вот дальше…

«Я оплатила ей еще две последующие поездки, которые запланировала через нее. Общая сумма — полмиллиона рублей», — делится блогер Мария Гоголь.

Вместе с Марией пострадали больше 70-ти блогеров. Одним Аташян обещала все решить.

— «Я своей мамой клянусь, я своим братом клянусь. Я клянусь будущим ребенком, чтобы я его не родила».

С другими просто переставала общаться.

«Напрямую если связаться с отелем — отель вовсе не в курсе о том, что к ним кто-то едет. Обещала нам этот отель. Но естественно, мы не получили ни денег, ни отдыха», — рассказывает Сабира Мусаева.

В итоге они объединились, призвав силу интернета. И Аташян все-таки поймали — при попытке сбежать через Белоруссию.

Блогеры называют астрономическую сумму ущерба: около 100 миллионов рублей. Вот только заявлений в полиции, по данным «Известий», всего около двадцати. Остальные почему-то не обращались. Неужели не жалко денег? Или есть другие нюансы?

Стоимость путевки на те же Мальдивы может доходить до нескольких миллионов. Блогер распространяет заведомо хвалебную информацию об отеле. То есть — рекламирует. Это называется бартер — натуральный обмен — товар за услугу.

Все начинается с малого. Если аудитория около пяти тысяч человек — можно рекламировать мед, одежду, косметику или кучу разных недорогих вещей. Например, сумка. Объявления о таком бартере находят в специальных чатах. Когда подписчиков становится значительно больше — пишут уже с действительно интересными предложениями — например, поездка на Мальдивы.

Одни блогеры называют это подарком, другие считают, что за них и налог должен внести рекламодатель, но юристы уверены — любая оплата в любой форме — хоть банкой меда, хоть Мальдивами — это оплата. И государство должно получить часть рыночной стоимости товара.

«Если он индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения. В этом случае ему нужно будет заплатить 6% от стоимости того, что он получил. А если такой блогер довольно богатый и его доходы превышают 20 миллионов рублей, то в этом случае еще и придется заплатить НДС», — отмечает налоговый эксперт Эльвира Митюкова.

Более того, блогеры несут ответственность за свои рекомендации. Они продают не просто рекламу с маркировкой, а свое экспертное мнение. Вот еще одна пострадавшая от Аташян — Валерия Орлова, тоже лайфстайл инфлюенсер и фешн-стайлист. И что самое удивительное — она сама сначала стала жертвой рекламы — увидела, как вип-турагента нахваливает другой блогер. Круг замкнулся.

«Я увидела у своей знакомой девочки, у блогерши, что она летит в путешествие и отметила Хатуну со словами благодарности: «Спасибо большое, Хатуна, за организацию моего путешествия. Все прошло супер!» — рассказывает персональный стилист, блогер Валерия Орлова.

«У человека возникает такое чувство: «Если ему столько людей доверяют — значит, я тоже буду доверять», — говорит эксперт по коммуникациям Гаяне Асадова.

В 2025 году ограничили рекламу в запрещенном Instagram*. Тогда официальные цифры рухнули в 64 раза. И больше чем вполовину выросла реклама нативная, которая часто сочетается с бартером. То есть натуральным обменом — товар за услугу. По прогнозам, в ближайшие пару лет серый рынок будет только расти и достигнет пятнадцати миллиардов рублей. И это без учета многочисленных подарков в обмен на лояльность, о которых блогеры сами рассказывают в сети.

— Что мы получаем по бартеру как блогеры?

— Мне подарили телевизор стоимостью 60к рублей. А мне по бартеру сделали пересадку волос, которая стоит 200к рублей.

Чаще всего такие заявления сходят с рук. Но теперь мы видим уникальный случай. Блогеры сами пришли в полицию. Да, Аташян уже арестовали и следующие два месяца она проведет в СИЗО. Но ведь и этим инфлюенсерам как-то надо будет объяснить природу их сложных бартерных взаимоотношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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