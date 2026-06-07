Отрицательный баланс: ВСУ не справляются с пополнением войск и окончательно теряют контроль на поле боя

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Украинское командование явно обеспокоено ситуацией на этом участке фронта.

У ВСУ наметился устойчивый отрицательный баланс — пополнение войск уступает числу выбывших убитыми, ранеными и дезертирами. И Европа, которая исправно поставляет оружие, теперь готова поставлять и живую силу — депортируя мужчин обратно.

Одним из таких «просевших» узлов обороны ВСУ становится Константиновка — это город-ключ к последнему укрепрайону ВСУ на Донбассе. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

ВСУ отчаянно защищают последний оставшийся кусок Донетчины, но армия РФ продолжает давить. В небе сбивают дроны, а на земле в ход идут буквально все средства поражения противника. Артиллерия большой мощности забрасывает стокилограммовые снаряды на позиции врагов.

А пехота пытается просочиться через систему вражеских опорных пунктов. Эту тактику уже пару лет применяют обе стороны. На днях нашим удалось проникнуть на другой берег канала Северский Донец — Донбасс в районе Тихоновки.

То есть получается, что еще в одном месте наши бойцы перебрались на другую сторону канала. Очередная победа на пути к Краматорску. В Красном Лимане, который украинцы опрометчиво переименовали в просто Лиман, уже идут уличные бои.

«Мы сейчас разбираем дома… фугасно-осколочными… взрывная волна чтобы была помощнее», — говорит оператор БПЛА с позывным «Тунгус».

Есть движение и в районе Константиновки. Здесь воюет группировка войск «Юг». На кадрах с дронов видно, что город сейчас — сплошная серая зона, по которой проходит незримая линия фронта. Солдат почти не видно, все прячутся в укрытиях, и только дроны летают над домами, выискивая цели. Поэтому у наших бойцов все внимание — только на небо. Именно оттуда исходит основная опасность.

«Первое, нас предупреждают, поступает команда „готовность“. Выжидаем этот момент, начинаем слушать ушами. Прислушался, если он к тебе подлетает, то ты начинаешь его искать через прицел ночного видения и теплового», — говорит командир орудия ЗУ-25 с позывным «Снайпер».

Украинское командование явно обеспокоено ситуацией на этом участке фронта. На днях ВСУшные пиарщики распространили видео, как главнокомандующий Александр Сырский посещает Донбасс. Его лицо напряжено, ему докладывают обстановку. Генерал готов бросать новые силы в сражение, но его солдаты говорят, что оно больше похоже на мясорубку.

«Спускались в подвал, я только успел на лестницу встать, там дрон залетел, и потолок полностью посыпался», — рассказал военнопленный Илья.

Илья говорит на чистейшем русском, а не на украинодержавной мове. И рассказывает весьма показательную историю своего путешествия из учебной части в плен. Сначала ему поставили задачу держать позицию, затем перевели в другой окоп, потом в третий. Наконец, начальство замолчало. Когда указания перестали поступать, пришли наши военные.

«Я, получается, вышел, выкинул автомат. Вышел с поднятыми руками. Начал оглядываться по сторонам, и как раз в этот момент у меня под ногами граната взорвалась», — добавил военнопленный Илья.

Ему повезло, что ранение оказалось легким, что небо в момент его сдачи в плен было относительно чистым и что телефон, обнаруженный при нем, не содержал ничего компрометирующего. Но теперь его мировоззрение поменялось. Вероятно, что-то похожее происходит и с защитниками Константиновки. Они все чаще выкладывают в социальные сети вот такие видео — как их сгоревшая техника сплошняком стоит обочинам дорог.

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