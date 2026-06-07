Была ринопластика? Киркоров появился на премии МУЗ-ТВ с новым носом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Артист никак не прокомментировал возможную пластическую операцию, но не заметить изменений невозможно.

Народный артист России Филипп Киркоров выгулял новый нос на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» в зале «Live Арена». Его появление на светских мероприятиях всегда производит фурор, и на этот раз певец смог удивить публику. Он уже перекроил свое тело, похудел и сделала подтяжку лица, а теперь усовершенствовал и форму носа. Изменения не остались незамеченными, хоть пока сам исполнитель ситуацию не прокомментировал.

Киркоров в белоснежном костюме с кейпом вышел из лимузина Aurus Senat Long и позволил журналистам рассмотреть себя со всех сторон. Но ничто не привлекло столько внимания, сколько его нос — он стал миниатюрным, как будто слегка вздернутым и укороченным. Тут же в ассоциативном ряду появился покойный король мировой поп-сцены Майкл Джексон, кромсавший свой нос неоднократно и беспощадно.

Перемены во внешности могут быть связаны как с хирургическим вмешательством, так и с косметологическими манипуляциями, но пока Филипп Бедросович предпочитает удерживать интригу. Впрочем, свои визиты к звездному хирургу Тимуру Хайдарову Киркоров не просто не скрывал, наоборот, подробно комментировал и хвастался результатами. Подчеркивал, что профессия артиста обязывает выглядеть безупречно, и красота требует жертв. Так что вскоре, вероятно, он раскроет и тайну нового носа.

Филипп Киркоров с трудом поднимается по лестнице. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В прошлом году Киркоров подтвердил в интервью KP.RU, что ему диагностировали диабет II типа. После инцидента на концерте, когда на костюме певца загорелась пиротехника, он долго появлялся н публике с незаживающей раной на руке. А потом объяснил, что длительное восстановление связано с недугом. Ходили слухи, что исполнитель отменил все сольные представления, но сам он утверждал, что болезнь не мешает работе и подготовке к шоу.

Народный артист отмечал, что современная медицина позволяет ему активно выступать, а правильное питание и спорт поддерживают в форме. Однако на премии МУЗ-ТВ слабость Киркорова бросалась в глаза. Он медленно поднимался по лестнице, будто отсчитывал каждую ступень, периодически останавливался, а руки дрожали. В диабете причина или в недавно перенесенном хирургическом вмешательстве, неясно. На сцене певец подчеркнул, что старается не отставать от молодых коллег и «держать свой красивый нос по ветру».

Ранее в интервью 5-tv.ru певица Маргарита Овсянникова, известная под псевдонимом MARGO, заявила, что Киркоров и ее уговаривает «обрезать носик».

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