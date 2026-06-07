Кому на Руси жить хорошо: западные гости ПМЭФ заявили о любви к России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В Северную столицу на форум заглянули гости из США.

Американец, передававший привет от «друга Дональда», возглавляет Комиссию по изящным искусствам США. По-нашему, это как министр культуры, хотя функции у него немного другие.

Например, сейчас Родни Мимс Кук-младший курирует строительство двух знаковых объектов в Вашингтоне — Триумфальной арки и нового бального зала в Белом доме. Учитывая, что эти проекты лично пролоббировал Дональд Трамп, понятно, что архитектор близок с президентом США. Он — первый официальный делегат из США за последние восемь лет на форуме.



Ну, и конечно Родни Кук влюблен в Россию. Он сам приготовил презентацию о себе и рассказал, что с середины 1990-х ездит в Россию, занимается восстановлением памятников архитектуры, дворцов, церквей, монастырей. И даже загородный дом себе построил в стиле Кижей. Конечно у него в России много друзей. В общем, наш человек.

Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский. Масштаб личностей, конечно, впечатляет. Не случайно именно с культуры начали здесь, на форуме, наводить мосты со странами Запада.

«Я думаю, вы должны показать миру, что Россия — это очень, очень важная страна, и все, что пишут в прессе, это неправда. У вас есть большой прогресс каждый год. А у нас, к сожалению, наоборот, все будет меньше", - расказал Юстус Франц — пианист и дирижер из Германии.

«Все эти плакаты — это политика, это не люди, это политика. Поэтому надо выигрывать выборы. И будет восстанавливать контакты связи. Тогда все будет хорошо», - добавил глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан.