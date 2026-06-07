В результате падения обломков БПЛА в Сочи поврежден маршрутный автобус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

В Сочи в результате падения обломков украинских беспилотников на проезжую часть взрывной волной выбило стекла маршрутного автобуса. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в Хостинском районе. В автобусе находились 15 человек, пострадавших нет.

Также поступили заявки от жителей об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

Как ранее писал 5-tv.ru, утром 3 июня в результате атаки беспилотников ВСУ на рейсовый автобус в ДНР погибли семь человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Позднее глава региона Денис Пушилин сообщил об увеличении числа погибших до восьми человек.

В тот же день два спасателя погибли в Смоленской области при тушении пожара, возникшего в результате падения украинских дронов. Кроме того, два пожарных и один мирный житель получили незначительные ранения.

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