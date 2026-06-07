Огонь и сальто: каскадеры Международной академии трюка показали невероятные номера

Фото, видео: 5-tv.ru

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Выполнять такие опасные, но завораживающие представления участникам помогает сила русского духа.

Каскадеры Международной академии трюка в Москве в ходе шоу «Русский форсаж» продемонстрировали экстремальные номера с огнем, сальто и дрифтами, установив несколько мировых рекордов. Соответствующие кадры опубликовал 5-tv.ru

«Никто, кроме русского духа, никто на это не способен. <…> Такие рекорды, какие мы покажем, вам не покажут нигде», — заявил каскадер Игорь Панин.

Во время шоу каскадер Павел Иванов установили рекорд по количеству сальто, сделанных через едущий навстречу автомобиль. Он выполнил этот трюк четыре раза подряд, хотя в мировом сообществе, по словам Панина, его выполняют не чаще, чем раз в пять лет.

Еще один экстремальный номер шоу — горящий мотоциклист, который врезался в лоб машины, перепрыгнул через ее крышу, после чего автомобиль загорелся.

«Такое тоже никто не делает, потому что там скорости почти 40 километров в час, будет лобовое столкновение, и все живы, здоровы. И помашут ручкой зрителям», — добавил Игорь Панин.

Кроме того, во время шоу водитель запустил два автомобиля в дрифт, управляя ими силой мысли.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Ленинградской области — на автодроме «Игора Драйв» — 6 и 7 июня 2026 года в третий раз пройдет фестиваль «Мото Драйв».

В рамках одного уик-энда пройдут зрелищные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам, а также чемпионат по мотокроссу и мотоджимхане.

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