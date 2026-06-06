«Пытаются удержать власть»: политический аналитик о ситуации в Армении

Фото, видео: Reuters/Vahram Baghdasaryan; 5-tv.ru

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В республике усилилось давление на оппозицию.

В Армении продолжается жесткая политическая борьба, в ходе которой действующее руководство стремится удержать позиции и сохранить власть. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политический аналитик Айк Айвазян.

«Действующая власть всеми методами пытается сохранить власть, то есть переизбраться», — отметил эксперт.

По его словам, оппозиция сталкивается с системным давлением: против ее представителей регулярно возбуждаются уголовные дела и проводятся задержания, тогда как к кандидатам от власти подобных мер не применяется.

«Идут тотальные преследования оппозиционных сил. Каждый день мы слышим о том, что правоохранительные органы задержали и открыли уголовные дела против оппозиционных кандидатов», — заявил Айвазян.

Он считает, что такие действия направлены на то, чтобы не допустить усиления оппозиции и возможной смены премьер-министра. По его мнению, в случае нового избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра отношения с Россией могут ухудшиться.

Айвазян также выразил мнение, что нынешний курс властей Армении связан не с полноценной интеграцией в Евросоюз, а с постепенным отдалением от России. Он утверждает, что это происходит на фоне внешнего давления и ослабления политического сопротивления внутри страны.

Кроме того, эксперт считает, что в перспективе ситуация может затронуть и экономику Армении. По его словам, страна во многом опирается на торговые связи с Россией и участие в Евразийском экономическом союзе.

Он добавил, что изменение законодательства под европейские стандарты уже происходит, что, по его оценке, может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Ереваном.

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