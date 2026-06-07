Додик указал на угрозу оккупации Боснии и Герцеговины при вступлении в ЕС и НАТО

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Однако шансы на членство в объединении, по словам бывшего президента Республики Сербской, малы.

Боснии и Герцеговине грозит оккупация при вступлении в Европейский Союз (ЕС) и НАТО. Об этом заявил бывший президент Республики Сербской Милорад Додик «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

При этом, по мнению политика, шансы Боснии и Герцеговины на интеграцию в ЕС крайне малы.

Додик подчеркнул, что за последние годы объединение изменилось в худшую сторону, лишившись своих главных преимуществ.

«Европейский союз — уже не то сообщество, каким оно было 10-15 лет назад, казавшееся оптимистичным в долгосрочной перспективе и предлагавшее нам историю об уважении свободы — все это исчезло», — подчеркнул он.

Додик указал на то, что ЕС постепенно трансформируется из политического союза в военный. При этом, по его словам, сербское население в Республике Сербской выступает против интеграции в НАТО и любые европейские оборонные структуры.

«Нашего решения и согласия на это не будет. Конечно, они могут нас подчинить. Они могут оккупировать нас в военном отношении и угрожать нашим свободам, но если мы скажем, что принимаем это, то это будет не о сербах, которых мы представляем в республике», — подчеркнул Додик.

ПМЭФ-2026 прошел в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно стал одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принял конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

Форум собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема ПМЭФ этого года звучала как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

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