Трубы не поделили: полиции пришлось разнимать повара и сантехника в московском кафе

Фото: 5-tv.ru

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Обычная просьба быстро вывела конфликт за рамки приличий.

Конфликт между поваром и сантехником произошел в одном из кафе на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, причиной ссоры стали работы по ремонту труб. Повар сделал замечание мастеру и попросил его действовать аккуратнее.

«Он попросил мастера работать аккуратнее, а тот грубо ответил и оскорбил его», — рассказал собеседник.

После словесной перепалки мужчины перешли к выяснению отношений с помощью кулаков. В результате между ними завязалась драка. Для урегулирования ситуации на место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в селе Солодушино Волгоградской области произошла массовая драка между местными жительницами, в ходе которой участницы использовали палки и метлы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на сообщение о нарушении общественного порядка, задержав девять активных участниц потасовки для выяснения всех обстоятельств.

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