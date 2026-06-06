Теннисистка Октябрева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос»

Фото: IMAGO/Marcel Lorenz/ТАСС

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В решающем матче спортсменка уверенно обыграла китаянку Синьжань Сунь.

Российская теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира серии «Большого шлема».

В решающем матче спортсменка уверенно обыграла китаянку Синьжань Сунь со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.

Октябрева, которой 17 лет, занимает 309-е место в рейтинге WTA. Ее сопернице 15 лет, она находится на 650-й позиции во взрослом рейтинге и идет второй в юниорской классификации ITF. На счету россиянки уже пять титулов на турнирах ITF, у Сунь — два.

Отмечается, что Октябрева с детства проживает в Чехии и ранее заявляла о планах в ближайшее время получить гражданство этой страны. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев при этом подчеркивал, что спортсменка не является продуктом российской теннисной школы.

В нынешнем сезоне российская спортсменка Екатерина Тупицына уступила в финале юниорского Australian Open француженке Ксении Ефремовой. Последняя победа россиянок на юниорских турнирах «Большого шлема» датируется 2023 годом, когда Алина Корнеева выиграла Australian Open и «Ролан Гаррос».

Ранее среди россиянок юниорский «Ролан Гаррос» выигрывали Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014), которая с прошлого года представляет Австралию, и Алина Корнеева (2023).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская теннисистка Мирра Андреева уверенно пробилась в финал Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже. В полуфинальном матче она не оставила шансов представительнице Украины Марте Костюк.

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