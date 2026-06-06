Более 600 человек эвакуировали из-за пожара в Ленинградской области

Фото: МЧС Ленинградской области

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Почти 400 спасенных размещены в ПВР, остальные уехали к родственникам.

В Ломоносовском районе Ленинградской области ликвидируют пожар. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Ломоносовском районе принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием», — написал Дрозденко в своем канале в мессенджере МАКС.

Четыре местных жителя обратились за медпомощью. Одного госпитализировали, троим оказали помощь на месте, в том числе ребенку. Эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Остальные эвакуированные уехали к близким. В ПВР спасенным местным жителям предоставили пищу и воду, ситуация находится под контролем, отметил Дрозденко.

Жителей населенного пункта Большая Ижора доставили в деревню Пеники и поселок Лебяжье на 15 автобусах, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Ленинградской области. Обстановку контролируют сотрудники полиции. Сельчан перевозят в гостиницу, дом культуры и здания местных школ.

Ранее пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе.

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