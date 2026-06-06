Два человека ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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У пострадавших легкие осколочные травмы.

Два человека ранены в результате атаки беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Пострадало двое мужчин — один во время атаки находился на улице, другой в частном домовладении в СНТ», — написал глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получили легкие осколочные ранения. Развожаев заявил, что раненым жителям помогают медики, их состояние уточняется.

В ходе отражения удара войска противовоздушной обороны (ПВО) России сработали штатно и поразили восемь воздушных целей над акваторией и территорией Севастополя.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что в результате атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Чубковичи Стародубского муниципального округа ранены женщина и двое детей шести и семи лет. Всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент РФ Владимир Путин заявил в феврале 2022 года. Боевики киевского режима обстреливают приграничные регионы из ракетных систем и наносят удары беспилотниками.

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