«Неподдельный интерес»: Антон Кобяков назвал ПМЭФ глобальной площадкой

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Общее число участников мероприятия превысило 24,5 тысячи человек.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) сохраняет статус глобальной площадки, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2026.

По его словам, интерес к форуму со стороны зарубежных участников остался высоким. В мероприятиях ПМЭФ приняли участие представители 142 стран, а общее число участников превысило 24,5 тысячи человек.

«Проявлен неподдельный интерес», — подчеркнул Кобяков.

Отдельно советник президента отметил возвращение официальной американской делегации. Он подчеркнул, что представители США участвовали в работе форума впервые за десять лет.

Этот шаг Кобяков связал с изменением политической ситуации в Соединенных Штатах. По его словам, президент США Дональд Трамп вывел отношения России и США из переговорного тупика, в котором они оказались при администрации экс-лидера страны Джо Байдена.

Советник президента добавил, что Москва и Вашингтон постепенно восстанавливают диалог. При этом российская сторона, как отметил Кобяков, ожидает от США выполнения уже достигнутых договоренностей.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.

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