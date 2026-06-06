Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт Шевченко в Харьковской области перешел под контроль российских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север». В Минобороны отметили, что результат был достигнут в ходе активных наступательных действий российских военнослужащих.

Ранее, 4 июня, Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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