«Искусство помогает»: Петр Дранга поделился способом справиться с СДВГ

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Также музыкант рассказал о своей главной инвестиции в жизни.

Искусство помогает в лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Таким мнением поделился музыкант Петр Дранга в беседе с корреспондентом издания Super.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дранга, который обычно не столь щедр на комментарии для прессы, в этот раз был активен и рассказал много интересного. В частности, он поделился самым действенным, по его мнению, способом лечения СДВГ — приобщение к театру. Искусство, как отметил Дранга, помогает стимулировать умственную активность и избавиться от 15-секундного мышления.

Муж актрисы Агаты Муцениеце также рассказал, что с шести лет он активно инвестирует в себя. Еще с юности аккордеонист-виртуоз все ресурсы вкладывал в культуру. Сейчас же он также большую часть свободного времени посвящает искусству: участвует в концертах и пишет музыку для театра, кино и даже балета.

«Мне кажется, это моя прямая инвестиция. То, в чем я себя чувствую уверенно и органично», — сказал Дранга.

А вот делиться подробностями личной жизни музыкант наотрез отказался.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс».

Форум объединяет участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как телеведущая и блогер Ксения Бородина готовилась к ПМЭФ. Она была приглашена на мероприятие как одна из главных интернет-знаменитостей в России в блогерскую студию VK Видео.

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