«Многогранная личность»: Захарова о личных качествах главы МИД РФ Лаврова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Публике известна лишь часть душевных достоинств министра иностранных дел России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров — многогранная личность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) «От информирования к изменению поведения: как бизнес-подход может повысить эффективность государственных коммуникаций».

«Я посмотрела, какой фантастический ресурс являет собой непосредственно фигура Сергея Викторовича Лаврова. Почему? Потому что все видят эту публичную, официальную часть. Но он личность, многогранная личность», — сказала спикер дипведомства.

По словам Захаровой, работая главой департамента информации и печати МИД РФ, она очень хотела раскрыть личность Лаврова. Она уверена, что министр от рождения обладает набором дарований, не все из которых очевидны для широкой публики. Например, изданы далеко не все написанные им стихи. В действительности душа Лаврова скрывает в себе поистине безбрежный мир, подчеркнула Захарова.

Ранее Сергей Лавров заявил, что русский язык играет особую роль в укреплении мира в Евразии.

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