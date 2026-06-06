В Брянской области женщина и двое детей пострадали от атаки дронов ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мальчик шести лет и его семилетняя сестра госпитализированы вместе с матерью.

Женщина и двое малолетних детей ранены в результате атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины на село Чубковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Ранены женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Их оперативно доставили в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.

Врио губернатора пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников. Помимо Брянской атакам также подверглись Калужская, Курская, Ленинградская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и другие области.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Боевики киевского режима обстреливают приграничные регионы из ракетных систем и наносят удары БПЛА.

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