«Что-то новое»: Россия в ООН объяснила смысл слов «житие» и «лепота»
Российское постпредство объяснило членам ООН смысл слов «житие» и «лепота»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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В честь 225-летия со дня рождения Владимира Даля в организации состоялась тематическая выставка.
В ООН состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня русского языка и 225-летия со дня рождения писателя Владимира Даля. В рамках праздника российское постпредство объяснило участникам организации смысл таких необычных слов, как «житие», «лепота» и «зиждить». Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Чтобы объяснить значение старых русских слов иностранцам, российские дипломаты подготовили специальную выставку.
«Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая в конце мероприятия.
Кроме познавательной части, у гостей вечера была возможность попробовать традиционные русские угощения, включая пирожки и квас. Помимо этого, российское постпредство познакомило иностранцев с музыкой двух величайших композиторов — Михаила Глинки и Петра Чайковского.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русский язык играет особую роль в укреплении мира в Евразии.
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