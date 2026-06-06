Еврокомиссия ужесточит выдачу виз гражданам России в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Ограничения будут носить временный характер.

В 2027 году Еврокомиссия усилит контроль за выдачей виз гражданам России. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Такое решение было принято после того, как группа из 11 европейских стран во главе со Швецией раскритиковала «особый» подход к выдаче виз гражданам России. В своем письме авторы инициативы обратились к членам Еврокомиссии и призвали их обратить внимание на «устаревшие» правила, а также потребовали ввести новые меры.

Разгоревшейся дискуссии особое внимание уделили Франции, Италии и Испании, которые, несмотря на действующие санкции, по-прежнему продолжают принимать сотни туристов в летний сезон.

«Мы предлагаем ввести целенаправленные ограничительные визовые меры для дальнейшего устранения рисков безопасности, вызванных враждебными действиями третьих стран», — процитировал телеканал представителя Еврокомиссии по вопросам миграции Маркуса Ламмерта.

По его словам, эта инициатива станет началом для пересмотра Визового кодекса. Интересно то, что новые ограничения, как уточнили журналисты Euronews, не будут действовать в пик отпусков — летом.

Ранее Евросоюз начал подготовку 21-го пакета санкций против России. Как заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, новые меры уже разрабатываются. По ее словам, цель очередного пакета — сделать так, чтобы россияне ощущали последствия конфликта на Украине в повседневной жизни.

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