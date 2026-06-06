«Я никогда не врала»: Алла Довлатова про откровения на публику

Алла Довлатова заявила, что никогда не врала на публику о личной жизни

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда никогда не пыталась скрыть перипетии личной жизни, поэтому ей и верят подписчики.

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова никогда не врала на публику и откровенно рассказывала о личной жизни. Об этом звезда заявила 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

«Это дело уже индивидуальное, не моя это история. Я всегда рассказывала и рассказываю откровенно», — сказала Довлатова в ответ на вопрос о скрытности некоторых знаменитостей.

По словам артистки, она просто не может врать. Все, что с ней происходит, — это часть ее жизни и творчества, которую она не собирается скрывать. Довлатова остается верна своей позиции, несмотря на то, что многие коллеги и знакомые критикуют ее открытость.

«Мне говорили «ты с ума сошла, ты зачем это так публично рассказываешь?» — вспоминает звезда.

Довлатова благодарна своим слушателям и подписчикам за доверие и считает, что ей верят именно потому, что она не врет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла прошла курс омоложения, в процессе которого ей ввели особую сыворотку в кожу лица.

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