Грозит развитием плоскостопия: какую обувь ортопеды не рекомендуют носить летом

Фото: www.globallookpress.com

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Многие модели на жаркий сезон нужно выбирать не только по внешнему виду.

Неправильно подобранная летняя обувь повышает риск травм, болей в спине, изменения формы пальцев и развития ортопедических заболеваний. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала травматолог-ортопед Антонина Завадская.

По словам специалиста, стопа отвечает за опору, баланс, амортизацию и толчок при ходьбе. Если обувь не поддерживает эти функции, нагрузка распределяется неправильно, а это может привести к проблемам с суставами, позвоночником и мышцами.

Как отметила Завадская, слиперы с толстой подошвой хорошо смягчают шаг, но из-за отсутствия фиксирующего задника стопа становится менее устойчивой. В результате этого возрастает риск травм.

При этом Мюли с узким носом, по словам врача, создают чрезмерное давление на переднюю часть стопы. Это может нарушать кровообращение, провоцировать деформацию пальцев и повышать риск появления hallux valgus, который называют «косточкой».

Чем опасна любовь к каблукам

Обувь на платформе тоже требует осторожности. Так, ортопед пояснила, что такая модель может хорошо амортизировать, но только при надежной фиксации стопы. Если регулируемых застежек нет, повышается вероятность травм, а высокая и жесткая подошва мешает естественной биомеханике ходьбы.

Отдельно Завадская предупредила о вреде обуви на высоких каблуках. После ее регулярного ношения центр тяжести смещается вперед, а нагрузка на передний отдел стопы растет. Это может привести к натоптышам, болям, плоскостопию. Кроме того, страдать могут коленные суставы и позвоночник, что иногда вызывает хронические боли в пояснице.

Сандалии, кеды, вьетнамки и балетки, по словам специалиста, часто не дают стопе достаточной поддержки и амортизации. Из-за этого перенапрягаются мышцы голени, бедер и поясницы, повышается риск микротравм и постоянного дискомфорта.

Какую обувь лучше носить летом

Оптимальной летней обувью врач назвала модели с устойчивым каблуком высотой два-четыре сантиметра, широким передним отделом, регулируемыми застежками и фиксирующим задником. Дополнительным преимуществом будут ортопедический супинатор, который поможет равномерно распределять нагрузку, а также гибкая нескользящая подошва для правильного переката стопы.

Также Завадская посоветовала обращать внимание на минимальное количество внутренних швов, жесткий задник, который фиксирует пятку и не мешает работе ахиллова сухожилия, а также возможность регулировать полноту обуви. Примерять обувь лучше вечером, когда ноги немного отекают.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что состояние стоп напрямую связано с общим самочувствием. Поэтому при выборе повседневной летней обуви важно учитывать не только дизайн, но и удобство, фиксацию и поддержку стопы.

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