Лавров: Россия восстановит права всех русских и русскоязычных людей на Украине
Лавров: Россия добьется восстановления прав русских на Украине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Москва призовет неонацистский киевский режим к ответу и будет бороться с любыми проявлениями русофобии.
Россия добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, подвергшихся террору неонацистского киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.
«Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», — сказал он.
Глава дипведомства подчеркнул, что защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным, — это безусловный приоритет для России. Москва будет противодействовать любым проявлениям лингвистической дискриминации и русофобии, где бы они ни происходили. Также МИД РФ продолжит делать все необходимое для помощи соотечественникам, находящимся за границей.
Ранее президент России Владимир Путин на большом совещании в преддверии Пушкинского дня призвал усилить поддержку русского языка в образовании, отметив, что родная речь является частью народного ДНК.
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