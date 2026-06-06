Лавров: Россия восстановит права всех русских и русскоязычных людей на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Москва призовет неонацистский киевский режим к ответу и будет бороться с любыми проявлениями русофобии.

Россия добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, подвергшихся террору неонацистского киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.

«Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», — сказал он.

Глава дипведомства подчеркнул, что защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным, — это безусловный приоритет для России. Москва будет противодействовать любым проявлениям лингвистической дискриминации и русофобии, где бы они ни происходили. Также МИД РФ продолжит делать все необходимое для помощи соотечественникам, находящимся за границей.

Ранее президент России Владимир Путин на большом совещании в преддверии Пушкинского дня призвал усилить поддержку русского языка в образовании, отметив, что родная речь является частью народного ДНК.

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