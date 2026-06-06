Песков: РФ приветствует помощь США в урегулировании по Украине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Москва ответит Вашингтону взаимностью, когда тот сам покажет готовность к восстановлению отношений.
Россия приветствует готовность США помогать в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины», — сказал он в интервью Центральному телевидению Китая.
При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва ответит взаимностью Вашингтону, когда тот сам покажет готовность к восстановлению отношений.
«Танго нужно танцевать вдвоем, американцы пока этого не хотят», — сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал ошибочной попытку Белого дома увязывать развитие экономических связей с Россией и урегулирование на украинском треке.
Ранее Песков заявил, что позиция Белого дома по конфликту Москвы и Киева последовательна, но в то же время противоречива. С одной стороны, Вашингтон по-прежнему поддерживает киевский режим, снабжая его оружием и финансами. С другой — президент США Дональд Трамп и часть его команды демонстрирует искреннее желание помочь в мирном урегулировании и прекращении огня.
Ранее Песков также отметил, что в Вашингтоне ошибочно рассчитывали, что путь к перемирию будет простым и быстрым.
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