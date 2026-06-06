«Иначе скучно жить»: Zivert о потере подписчиков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица принимает полноту жизни со всеми взлетами и падениями, поэтому не стремится всегда быть на волне успеха.

Певица Zivert рассказала, что не боится терять часть аудитории ради творческих экспериментов. Своим мнением артистка поделилась на с 5-tv.ru на вручении XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ

По словам исполнительницы, для нее важно постоянно искать новые музыкальные решения, даже если это может привести к снижению популярности или оттоку слушателей.

«Потому что нужно экспериментировать. Да, иначе скучно жить. Ну и что теперь вот? Добиться популярности на одном каком-то звучании, сесть на этом насиженном месте и сидеть делать то же самое, чтобы, не дай бог, не упустить эту популярность. Мне это никогда не было интересно», — заявила певица.

Zivert отметила, что воспринимает себя прежде всего как музыканта и создателя, а не как артиста, который обязан постоянно удерживать внимание аудитории. По ее мнению, творчество невозможно без поиска нового опыта, ошибок и перемен.

Исполнительница добавила, что для нее важно чувствовать движение жизни во всех его проявлениях. Она считает естественным как приобретение новых поклонников, так и потерю части старой аудитории. По словам певицы, творческий путь должен оставаться динамичным, поскольку именно постоянное развитие и эксперименты помогают ей сохранять интерес к музыке и вдохновение для новых проектов.

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