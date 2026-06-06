Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Christoph Gollnow

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Она напомнила о своем последнем саммите ЕС, на котором предложила создать формат диалога с Москвой.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что не подходит на роль посредника на переговорах с Россией, поскольку не обладает политической властью и легитимностью. Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным можно только при наличии политической власти», — сказала она.

Меркель подчеркнула, что ни она, ни бывший президент Франции Франсуа Олланд не стали бы кого-то просить вести за них переговоры с Путиным в Минске, имея в виду диалог, который предшествовал заключению Минских соглашений по Украине.

По словам экс-канцлера Германии, она готова дать совет в случае соответствующего обращения, уточнив, что «это уже происходит».

Что касается возобновления контактов с Россией, то этот вопрос должен решаться исключительно действующими политическими лидерами. Меркель отметила, что не намерена вмешиваться в такие решения.

В ходе интервью она напомнила о своем последнем саммите ЕС, на котором предложила создать формат диалога с Москвой, полагая, что эту задачу не следует оставлять только на усмотрение американцев.

Однако, по словам экс-канцлера Германии, это предложение не увенчалось успехом, так как европейские коллеги указали на трудности достижения единой политики в отношении России. В ответ на это Меркель предложила продолжать встречи до тех пор, пока не будет достигнут консенсус.

Как ранее писал 5-tv.ru, депутат немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер на полях ПМЭФ заявил о не состоянии нынешнего правительства ФРГ вести диалог с Россией.

Он вспомнил, как в прошлом такое сотрудничество было плодотворным для обеих стран, и пообещал по возвращении в Германию обсудить с руководством своей партии детали возможных деловых соглашений с российскими бизнес-партнерами.

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