Вблизи Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

Фото: www.globallookpress.com/Ivan Damanik

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Очаг залегал на глубине 39 километров под морским дном.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана вблизи северных Курильских островов. Об этом сообщили на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в 01:02 по московскому времени. Эпицентр находился в 76 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

По словам сотрудника службы, очаг залегал на глубине 39 километров под морским дном.

Информации о возможных пострадавших и ущербе, нанесенном инфраструктуре, не уточняется.

Как ранее писал 5-tv.ru, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Италии. Эпицентр находился в 124 километрах к северу от города Мессина, Сицилия, и в 22 километрах к юго-западу от Паолы. Очаг залегал на глубине 240 километров.

До этого, 18 мая, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Эпицентр находился в районе Люнань города Лючжоу, расположенном в 216 километрах от столицы автономного района Нанкин. Очаг залегал на глубине восьми километров.

В результате сейсмического события погибла пожилая супружеская пара в возрасте 63 и 53 лет, один человек признан пропавшим без вести, еще четыре человека были госпитализированы.

Кроме того, землетрясение понесло обрушение 13 жилых домов. Колебания земли ощущались не только в самом Лючжоу, но и в соседних городах — Наньнине, Гуйяне, Учжоу, Хэчи и Лайбине.

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