Уберите преграды со своего пути: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 8 по 14 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Счастливая неделя с мощными днями-подарочками содержит в себе несколько капканов в виде сразу трех звезд болезней. Если намечать визит к врачу, то лучше всего на четверг или воскресенье. А вот активность лучше всего планировать на вторник, среду, четверг и пятницу — исключительно позитивные дни, которые дают бонусы и поднимают ваш уровень удачи.

Понедельник, 8 июня 2026 года





День Водного быка Фото: 5-tv.ru

Неделя начинается с неблагоприятного дня, который не подойдет ни для каких важных дел. Уходящая Луна оказывается в весьма неприятной стоянке «Опасность» (wei). Она подходит только для сбора долгов. Дела, начатые в этот день, будут идти с препятствиями и загвоздками. Перенесите все важное на другое время.

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Вторник, 9 июня 2026 года

День Деревянного тигра

Фото: 5-tv.ru

Отмечен самыми счастливыми звездами, офицером дня «Успех», а Луна оказывается в стоянке «Палата» (или «Комната»). Это созвездие является символом сокровищницы или библиотеки, местом, где хранятся тайны, сокровища и великие богатства. В такой день смело можно намечать свадьбу, новые проекты, старт ремонта и начало путешествий. Общий образ этого дня — накопление и преумножение богатств.

Но звезда болезней не смогла остаться в стороне от общего пиршества и решила мрачно подмигнуть нам из-за угла, поэтому медицинские вмешательства и операции могут быть очень проблемными и неприятными в такое время. Лучше перенесите первичный визит к врачу на четверг, например. К тому же это день свирепствующего белого тигра, который может принести травмы и кровопотери, поэтому лучше быть внимательнее и на рискованные и экстремальные мероприятия не подписываться.

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Среда, 10 июня 2026 года

День Деревянного кролика

Фото: 5-tv.ru

Чуть более сдержанный день, также проходит под звездой болезней. Медицинские процедуры планируем на другие дни. Луна оказывается в стоянке «Стены» — это созвездие покровительствует литературе, искусству и добродетели. Это хороший день для того чтобы решать вопросы недвижимости и собирать долги. Особенно сильное влияние на него оказывает Южный узел, что считается неблагоприятным, поэтому все же для дел первого уровня важности этот день выбирать не следует.

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Четверг, 11 июня 2026 года





День Огненного дракона Фото: 5-tv.ru

Очень хороший яркий день под мощным покровительством Юпитера и офицера «Открытие». Хорошее время для активности, стартов, путешествий, ремонтов, въезда в новый дом, свиданий, предложений руки и сердца. Прекрасный день для большинства дел, время, когда надо особенно старательно действовать, чтобы потом с удовольствием пожинать плоды своей работы. Это один из волшебных дней, которые дают подъем удачи через 2–4 месяца, если в этот день хорошенько побегать и проявить максимальную активность.

Совет книги перемен: общайтесь! Наслаждайтесь общением — внешнее окружение нередко является зеркалом того, что происходит внутри. Слушайте тех, кто с вами делится сокровенным. В их словах вы услышите подсказки.

Пятница, 12 июня 2026 года

День Огненной змеи

Фото: 5-tv.ru

Весьма позитивный день под покровительством Луны, которая оказывается в счастливой стоянке «Холм». Это созвездие считается одним из самых благоприятных. Оно всегда приносит хорошие новости, является покровителем богатства и процветания, дает позитивные вибрации во всех направлениях. К тому же оно усиливает действие молитв и духовные связи.

Третья за неделю звезда болезней решила оказаться именно здесь, поэтому вопросы здоровья решаем в другой день. Что-то начинать в такой день будет сложновато, поскольку офицер дня «Закрытие» немного охлаждает наш пыл. Но в целом день на позитивных энергиях.

Совет книги перемен: накапливайте знания и опыт. Слушайте события дня. Превращайте события в ценный опыт.

Суббота, 13 июня 2026 года

День Каменной лошади

Фото: 5-tv.ru

Умеренный день под покровительством Меркурия. Уходящая Луна оказывается в счастливом созвездии «Желудок», которое вбирает в себя несколько звезд Овна. Считается, что эти звезды приносят благородство, здоровье и глубокое счастье, ассоциируются с удовлетворением от проделанной работы и дают хорошую еду. Будьте внимательнее с деньгами в этот день — знак капитала оказывается под наказанием и может дать ошибки или утраты в финансовой сфере.

Совет книги перемен: тщательный анализ наработок, взгляд и анализ своей точки в векторе развития помогает выработать верную стратегию для движения дальше.

Воскресенье, 14 июня 2026 года





День Земляной козы Фото: 5-tv.ru

Сдержанно-позитивный день накануне новолуния. Больше всего подходит для глубокого очищения, уборки, избавления от всего ненужного. Начинать что-то большое с такими энергиями трудно, поскольку уходящая Луна не дает достаточной поддержки. К тому же несчастливое покровительство Марса и китайского созвездия Плеяд (астеризм в созвездии Тельца), которое называется «Семь сестер», не сулят ничего хорошего. Отдохните, расчистите мысли, пространство и свое окружение. Избавьтесь от чего-то, что мешает вам двигаться вперед. Структура дня рекомендует занимать спокойную, консервативную позицию, позицию наблюдателя или хозяина.

Совет книги перемен: уберите преграды со своего пути — очищение даст новые возможности роста.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июнь 2026 года.

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