Захарова: Россия видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока.

Москва расценивает действия армянских властей как угрозу демократическим принципам на фоне предвыборного давления на оппозицию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с предвыборной ситуацией в Ереване.

По словам дипломата, развитие антидемократического сценария в Армении может поставить под вопрос легитимность всего избирательного процесса.

«Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения», а также, возможно, партии «Процветающая Армения», — отметила она, напомнив об арестах, травле, конфискации имущества и преследованиях Армянской апостольской церкви.

Захарова также предупредила, что реализация такого сценария лишит граждан Армении права определять будущее страны, что поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса.

Дипломат выразила надежду, что Ереван будет не просто декларировать, а действительно соблюдать демократические стандарты.

Политик отметила, что Россия внимательно следит за действиями армянских властей и ожидает от них приверженности демократическим нормам на практике в ходе подготовки к голосованию.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока.

Как ранее писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ПМЭФ заявил, что руководство Армении искусственно ставит страну перед выбором между Европой и ЕАЭС, хотя сотрудничество с Евразийским экономическим союзом более выгодно: оно способствует быстрому развитию и росту доходов.

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