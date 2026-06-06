Фото: www.globallookpress.com/Li Ming

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Партия «Сильная Армения» останется в избирательной гонке.

Глава Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян объявил 5 июня, что блок Самвела Карапетяна сохранил регистрацию для участия в выборах, назначенных на 7 июня.

«Обращение Арама Саркисяна с требованием отменить регистрацию блока „Сильная Армения“ Самвела Карапетяна отклонить, решение вступает в силу с момента оглашения на заседании», — приводит его слова «Sputnik Армения» в Telegram-канале.

Вопрос обсуждался в свете обращения главы прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, который сделал это после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к этому. Однако решение Центральной избирательной комиссии не ведет к автоматическому исключению блока из выборов. Окончательное решение будет принято административным судом после подачи соответствующего иска.

27 мая Пашинян объявил, что после переизбрания на июньских парламентских выборах он планирует инициировать процесс принятия новой Конституции Армении. По его словам, это будет сделано через общенациональный референдум. Премьер-министр отметил, что идея внесения изменений в основной закон страны уже включена в предвыборную программу его партии «Гражданский договор». Вопрос о реформировании Конституции активно обсуждался властями с 2018 по 2020 годы.

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля выразил надежду на то, что на выборах в Армении будут представлены политические силы, ориентированные на Россию. Глава государства подчеркнул, что у России в Армении много друзей. По информации Министерства внутренних дел РФ, в России проживает более 2 миллионов армян. Путин также отметил, что некоторые политики, поддерживающие Россию, находятся в Армении под арестом, несмотря на наличие у них российского гражданства.

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