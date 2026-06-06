Глава Торговой палаты США: переговоры в рамках ПМЭФ стали позитивным сигналом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Однако дальнейшие двусторонние отношения будут зависеть от множества факторов.

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил перспективы развития дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Антоном Золотницким на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Эйджи назвал хорошим знаком визит в Россию главы Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кука - младшего. Кроме того, к числу позитивных сигналов он отнес переговоры, прошедшие накануне.

При этом руководитель Торговой палаты призвал не строить преждевременных прогнозов. По его словам, дальнейшее развитие двусторонних отношений будет зависеть от совпадения множества факторов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Родни Мимс Кук-младший назвал свою поездку на ПМЭФ крайне позитивной и удивительной. Он намерен доложить о визите президенту США Дональду Трампу.

Кроме того, Роберт Эйджи сообщил о проведении в Вашингтоне российского бизнес-форума в сентябре. Основной акцент в переговорах будет делаться на отмене запрета на инвестиции.

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