Григорий Лепс выступил для гостей загородного клуба под Петербургом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сцена располагалась прямо на природе — в живописном уголке хвойного леса.

Народный артист России Григорий Лепс выступил для гостей загородного клуба «Бор 812» под Санкт-Петербургом. 5-tv.ru публикует кадры мероприятия, преуроченного к ПМЭФ-2026.

Концерт стартовал в 21:00 — все столики были заняты еще задолго до начала выступления.

Уникальная атмосфера мероприятия создавалась благодаря необычному месту проведения: сцена расположилась прямо на природе — в живописном уголке хвойного леса среди высоких сосен, что придавало особую камерность этому вечеру.

В программе прозвучали знаковые хиты артиста, которые публика встретила бурными аплодисментами. Звучала легендарная «Рюмка водки на столе», а также «Ну и что», «Спасибо» (дуэт с Тимуром Родригезом), «Мира в дом» и другие композиции.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, 30 мая выступил с новой песней «Россия-мама» на Дне Московского спорта в Лужниках.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.