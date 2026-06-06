Ходьба или бег: что полезнее для сердца и похудения

Быстрая ходьба и бег по-разному влияют на организм и выносливость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Два самых популярных вида активности дают разный эффект, но оба могут работать на здоровье — все зависит от подхода.

Быстрая ходьба и бег относятся к самым доступным видам физической активности. При этом их часто сравнивают между собой, хотя эффект от них достигается разными темпами: ходьба мягче вводит в нагрузку, а бег быстрее дает выраженный тренировочный результат. Об этом сообщил Life.ru.

Для сердца полезны оба варианта

Регулярное движение — ключевой фактор для здоровья сердечно-сосудистой системы. Спокойная, но энергичная ходьба улучшает кровообращение, помогает стабилизировать давление и снижает негативные последствия малоподвижного образа жизни. Такой формат нагрузки часто становится базовым вариантом активности на каждый день.

Бег действует интенсивнее: за короткое время он заметно повышает пульс и быстрее развивает выносливость. Это вариант для тех, кто уже привык к нагрузкам и хочет более выраженного тренировочного эффекта. Но слишком тяжелые пробежки без восстановления могут отбить желание заниматься регулярно.

Суставы: мягкость против ударной нагрузки

Ходьба считается более щадящей для опорно-двигательного аппарата. Отсутствие ударной фазы снижает нагрузку на колени и стопы, поэтому такой вариант часто рекомендуют при лишнем весе, травмах или долгом перерыве в тренировках.

При этом распространенный страх, что бег обязательно «портит колени», сильно преувеличен. Чаще проблемы возникают не из-за самого бега, а из-за неправильного увеличения нагрузок, плохой обуви или игнорирования боли.

Похудение: скорость против системности

По расходу калорий бег заметно эффективнее — он позволяет тратить больше энергии за единицу времени. Это делает его удобным инструментом для быстрого результата при условии регулярности и адекватного восстановления.

Ходьба проигрывает в интенсивности, но выигрывает в устойчивости. Ее проще встроить в повседневность: больше шагов в течение дня часто дают лучший долгосрочный эффект, чем редкие интенсивные тренировки.

Возрастные особенности

После 40–50 лет организм хуже переносит резкие нагрузки, поэтому постепенность становится важнее интенсивности. Ходьба здесь выступает как безопасная основа, а бег — как опция, которую лучше вводить аккуратно, чередуя с отдыхом.

Ходьба — про стабильность, суставы и привычку. Бег — про скорость результата и интенсивность. Но ключевой фактор один: лучше та активность, которую человек сможет поддерживать долго, а не эпизодически.

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