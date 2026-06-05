«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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При этом он подчеркнул, что этот случай не уникален.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков отказался раскрывать личность российского бизнесмена, который недавно посетил Украину. Как он заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), неформальные контакты между Москвой и Киевом периодически случаются.

«Вы можете спросить, но я вам не отвечу», — сказал помощник президента России на вопрос журналиста об имени предпринимателя.

Он также отметил, что этот случай не уникален, причем о некоторых таких неформальных контактах правительство России может даже не знать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время пленарного заседания XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) президент России Владимир Путин рассказал о том, что около трех недель назад один из представителей крупного российского бизнеса получил неожиданное приглашение приехать в Киев. Перед поездкой он решил посоветоваться лично с российским лидером.

Глава государства рассказал, что знает этого человека очень давно и считает его порядочным. Путин не стал запрещать поездку, но сразу предупредил, что бизнесмен не имеет права представлять Россию в каком-либо официальном статусе.

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