Фото: www.globallookpress.com/Stefano Costantino

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Он даже усомнился, что глава киевского режима самостоятельно писал шутки для КВН.

Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского написано литературно слабым языком. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Я хотел бы сказать, что с литературной точки зрения те шутки, которые писали для криворожской команды КВН нанятые авторы, видимо, он их только озвучивал. Очень литературно слабый текст», — сказал Мединский.

Помощник главы государства прочитал послание, но при этом решил оставить его без других комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что не видит смысла во встрече с главой Украины. Он отметил, что Россия нуждается в долгосрочных договоренностях, а не краткосрочных решениях.

Путин также напомнил о Минских соглашениях и отметил, что российская сторона участвовала в их согласовании, однако позднее, по его словам, выяснилось, что эти договоренности использовались для других целей.

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