Путин: Россия развивает применение искусственного интеллекта в сфере БПЛА

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Появление новых средств борьбы является закономерным процессом.

Украинские беспилотники необходимо сбивать и делать это еще эффективнее. Об этом президент Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос об использовании дронов и искусственного интеллекта, во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Что касается украинских беспилотников — их нужно сбивать и делать это еще более эффективно. Теперь по поводу использования ИИ — в США и в Европе активно развивается это направление, и мы тоже это делаем», — сказал президент.

По словам Путина, беспилотники и компоненты для их сборки в основном поступают Украине из Европы, а частично — из США.

Говоря о роли искусственного интеллекта в военной сфере, президент отметил, что появление новых средств вооруженной борьбы является закономерным процессом.

«Новые средства ведения вооруженной борьбы — ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, заранее было известно», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что результат в боевых действиях достигается не только применением новых технологий, но и совокупностью сил, средств, мотивации вооруженных сил и внутриполитической устойчивости общества.

Президент также упомянул удар беспилотников по Угольной гавани на юго-западе Санкт-Петербурга. Он отметил, что его целью, было создание информационного эффекта.

«Добились, видимо, того, к чему стремились, — определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Вот это цель», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей России поблагодарил предприятия оборонно-промышленного комплекса за выполнение государственного оборонного заказа и разработку новых видов военной техники с учетом опыта специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, что одним из важнейших принципов развития ОПК должно стать ускорение принятия решений и внедрения технологий. По его словам, сроки — от идеи до получения конечного продукта — должны кардинально сокращаться.

Президент отметил, что России нужно уходить от разделения предприятий на оборонный и гражданский, если это мешает оперативному внедрению эффективных решений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.