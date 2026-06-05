«Новые реалии»: Путин рассказал, откуда на Украину поступают дроны

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Киев преимущественно занимается только сборкой беспилотников.

Украине дроны поступают в основном из западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран», — заявил глава государства.

Путин также заявил, что Украина пытается разрабатывать собственные решения в этой сфере, однако получается «мало что».

В мае Путин заявил, что участники специальной военной операции (СВО) сегодня противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО.

Глава государства подчеркнул, что подвиг героев прошлого вдохновляет современных воинов, выполняющих задачи на фронте. Президент также добавил, что бойцы СВО продолжают наступление, несмотря на все трудности.

Путин выразил уверенность в победе России в СВО и отметил, что успех будет обеспечен моральной силой граждан, их отвагой и способностью преодолевать любые преграды.

Российский лидер также заявил, что каждый житель по-своему вносит вклад в достижение победы: одни на поле боя, а другие в тылу.

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