Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

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Представитель делегации США назвал главу Белого дома хорошим другом российского лидера.

Президент России Владимир Путин попросил главу делегации США на ПМЭФ председателя Комиссии по изящным искусствам страны Родни Мимса Кука-младшего передать привет американскому лидеру Дональду Трампу. Это произошло в ходе выступления президента на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Во время выступления Кук-младший отметил значение культуры и музыки в истории Санкт-Петербурга. Он заявил, что город смог выстоять не только благодаря мужеству жителей, но и благодаря духовной силе искусства.

«Я знаю, что город выстоял не только благодаря мужеству и приверженности народа, но и благодаря культуре и музыке», — сказал глава американской делегации.

Также Кук-младший сравнил Санкт-Петербург со своим родным городом Атлантой. По его словам, если бы у Атланты был свой Шостакович, город мог бы сохраниться до наших дней так же, как процветает Петербург.

Кроме того, представитель США передал российскому лидеру приветствие от Дональда Трампа. Он отметил, что воодушевлен увиденным после приезда в Россию, а также выразил благодарность за возможность выступить на форуме.

«И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга, президента Трампа. И я воодушевлен всем, что я вижу с тех пор, как приехал сюда, господин президент. И я очень благодарен вам за возможность говорить сегодня», — заявил Кук-младший.

По его словам, у сторон есть много идей, которые предстоит обсудить между столицами двух стран в ближайшие недели.

Путин поблагодарил Кука-младшего за приветствие из Вашингтона и теплые слова о Санкт-Петербурге. В ответ президент России попросил передать привет Трампу.

«Спасибо вам. Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу. И спасибо большое за такие добрые и проникновенные слова в Петербурге», — сказал Путин.

Путин и Трамп относятся друг к другу с уважением и поддерживают постоянные контакты. Об этом ни раз заявляли как сами президенты двух держав, так и представители их администраций. Например, в интервью журналистам в Белом доме американский лидер отметил, что не намерен отказываться от диалога с Россией и ее президентом.

Главы двух государств периодически проводят телефонные переговоры, в том числе и по вопросу урегулирования украинского конфликта. Во многом, касающегося Незалежной, Путин и Трамп сходятся во мнениях. Об этом в конце апреля 2026 года заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, они оба согласны с тем, что киевский режим при поддержке Европы затягивают конфликт.

В начале мая состоялся еще один телефонный разговор двух президентов. В нем они затронули в том числе и вопрос истории. Путин и Трамп вспомнили, что во время Второй Мировой войны Россия и США были на одной стороне, вместе боролись с фашизмом и победили его.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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