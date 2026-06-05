Путин напомнил о своем заявлении в МИД в 2024 году

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Президент еще в 2024 году сформулировал позицию России по прекращению огня и началу переговоров.

Президент России Владимир Путин напомнил о своем заявлении в МИД в 2024 году, говоря о целях СВО на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Летом 2024 года в Министерстве иностранных дел РФ я выступал и все свои цели обозначил», — сказал глава государства.

В июне 2024 года Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров. В частности, речь шла о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — со всей территории этих регионов в пределах административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины.

Кроме того, в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» глава государства назвал денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины основными целями специальной военной операции (СВО). Путин подчеркнул, что мир между Россией и Украиной возможен, но он наступит только после достижения всех этих целей.

В своем выступлении президент также отметил, что украинская сторона во время переговоров отказывалась признавать необходимость денацификации. Однако у российского лидера есть доказательства того, что в Украине сохраняются фашистские настроения. Он привел в пример украинского политика и националиста Степана Бандеру, которого на родине воспринимают как героя.

Кроме того, Путин отметил, что если Украина не желает договариваться о демилитаризации, Россия вынуждена применять другие меры, включая военные.

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