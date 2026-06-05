«Естественным путем»: Путин о снижении зависимости экономики России от нефтегазовых доходов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот сектор уже не является критически важными для бюджета страны.

Зависимость экономики и бюджета России от нефтегазовых доходов за последние годы заметно снизилась. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляют существенную часть совокупного ВВП и доходной части бюджета. Однако зависимость от нефтегазовых поступлений, как отметил президент, снизилась естественным путем, а не только в период санкций.

«Доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляют существенную часть нашего совокупного ВВП и доходной части бюджета. Но зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы, естественным путем снизилась», — сказал Путин.

Президент отметил, что еще несколько лет назад доля ВВП, связанная с нефтью и газом, составляла около 42–46%. Сейчас, по его словам, этот показатель снизился до 23%.

«Вот было 45–46%, за счет нефтегаза формировался ВВП, а сейчас 23% всего. Было 42%, а сейчас 23%. Разница колоссальная!» — подчеркнул глава государства.

Говоря о доходной части федерального бюджета, Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову, который находился в зале. По словам президента, ранее за счет нефтегазовых доходов формировалось около 50% бюджета, тогда как сейчас этот показатель составляет 20%.

«Было: 50% формировалось за счет нефтегазовых доходов, а сейчас за счет нефтегазовых доходов — вот министр подтвердил — формируется только 20% бюджета», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что нефтегазовые доходы по-прежнему имеют значение. Однако уже не являются критически важными для бюджета.

«Сказать, что для нас это критически важно, — таки нет, не так уж и важно, хотя, конечно, имеет существенное значение», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что для России значима не максимально высокая цена на нефть, а стабильность мировых энергетических рынков. По его словам, слишком высокие цены могут негативно отражаться на реальном секторе экономики.

«Для нас важно, чтобы эта цена была сбалансированной между интересами производителей и потребителей. И самое главное — чтобы рынок был стабильным», — отметил глава государства.

Президент добавил, что Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с партнерами, в том числе в рамках ОПЕК+.

Ранее Владимир Путин во время официального визита в Китай заявил, что Россия готова и дальше бесперебойно поставлять нефть, газ, сжиженный природный газ и уголь на китайский рынок.

Президент отметил, что Китай остается одним из ключевых энергетических партнеров России, а сотрудничество двух стран в этой сфере продолжает развиваться.

Глава государства подчеркивал, что Россия является одним из крупных поставщиков энергоресурсов в Китай. По его словам, российская нефть поступает в том числе через территорию Казахстана, а поставки идут не только в КНР, но и в другие страны Азии.

Путин также заявлял, что Россия намерена продолжать поставлять нефть и газ тем странам, которые являются надежными партнерами. На совещании в Кремле он предлагал обсудить ситуацию на мировых энергетических рынках и скоординировать действия государства и частных компаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.