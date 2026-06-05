«Будут подрагивать»: Путин предупредил США о риске дорогой нефти

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Michael Nagle; 5-tv.ru

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Президент заявил, что рост цен на энергоносители может разогнать инфляцию.

Рост цен на энергоносители может привести к тому, что экономика США «начнет подрагивать». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Цены на нефть высокие, инфляция подрастет, базовые основы американской экономики будут подрагивать», — заявил Путин.

По словам президента, если нефтяные котировки продолжат держаться на высоком уровне, это скажется на всей цепочке экономического взаимодействия. В частности, рост стоимости энергоносителей может повлиять на инфляцию ведущих экономик, включая США.

«Скорее всего, это скажется и на инфляции ведущих экономик, в том числе на инфляции в США», — отметил он.

Путин также связал устойчивость американской валюты с надежностью экономики США и низким уровнем инфляции. По его словам, именно эти факторы лежат в основе стабильности доллара после отказа от золотого стандарта.

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