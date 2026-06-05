«Имели право и сделали это»: Путин о признании ДНР и ЛНР

Путин: Россия имела право признать ДНР И ЛНР и сделала это

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Такое решение не противоречило Уставу ООН.

Россия имела право признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, такое решение не противоречило Уставу ООН. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Глава государства отметил, что Россия долго не признавала независимость республик.

«Тогда правильно поступили и Донецкая Республика и Луганская народные республики. Мы долго не признавали их независимость, потом признали, что договориться между всеми этими субъектами невозможно. А нас, по сути, обманывают. И признали независимость, суверенность этих образований», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что после признания независимости Россия заключила с республиками договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

«Мы имели право признать их? Имели. Мы это сделали. Уставу ООН это не противоречит. Мы могли заключить с ними договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи? Конечно. Мы сделали это», — заявил глава государства.

По словам Путина, договор был ратифицирован российским парламентом. После этого ДНР и ЛНР обратились к России за помощью.

«Они обратились к нам за помощью. Мы сказали, что будем помогать в рамках этого договора», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), что глава ДНР Денис Пушилин отметил растущий интерес инвесторов к сотрудничеству с республикой. За пару дней инвесторы заключили с правительством ДНР соглашения на общую сумму 223 миллиарда рублей. Подписанные документы связаны с различными направлениями: от промышленности до жилищного строительства.

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