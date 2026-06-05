«Люди давно ждут»: Мирзиёев о строительстве АЭС при участии России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Этот шаг — не первый и не последний совместный проект РФ и Узбекистана.

Проект строительства АЭС в Узбекистане при участии России создаст серьезную основу для энергобезопасности республики. Об этом заявил глава государства Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Люди уже давно ждут в Узбекистане атомной электростанции», — заявил Мирзиёев.

По словам президента, проект АЭС не станет последним совместным энергетическим проектом Узбекистана и России. Он отметил, что стороны создали хорошую основу для дальнейшего сотрудничества, включая подготовку кадрового персонала.

«Мы будем держать на самом высоком уровне контроль», — подчеркнул он.

Мирзиёев пояснил, что для растущей экономики Узбекистана особенно важно гарантированное электроснабжение. По его словам, эта тема обсуждалась и на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, включая другие крупные проекты в сфере энергоэффективности.

«Он принесет очень серьезную основу энергозащищенности, энергобезопасности Республики Узбекистан», — отметил президент.

Глава государства назвал достигнутые договоренности историческими и добавил, что граждане Узбекистана встретили проект с воодушевлением.

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